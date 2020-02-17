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Часть ледовых фигур убрали с площади Советов в Улан-Удэ

Часть ледовых фигур убрали с площади Советов в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фигуры начали подтаивать и могли обрушиться

В Новогоднем городке 15 февраля на площади Советов в Улан-Удэ убрали часть ледяных скульптур. Убрали входную арку и башни на главной сцене. Фигуры из-за потепления подтаяли, что могло привести к обрушению скульптур, сообщили в комитете городского хозяйства.

Работы по подготовке к демонтажу начались заранее. Накануне сотрудники МБУ «Горсвет» разобрали часть встроенного в композиции светового оборудования, чтобы обеспечить безопасность работ по демонтажу.

Оставшиеся в ледовом городке фигуры в хорошем состоянии. Осмотр скульптур проводится ежедневно.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января убрали новогоднюю ёлку.
Новый год
 
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