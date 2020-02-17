По данным Бурятского гидрометцентра, 17 февраля по республике переменная облачность
По северному Прибайкалью и северным районам местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью 21-26, местами 27-33, по Прибайкалью и северным районам при снеге 14-19 мороза, днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 1 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 22-24, днём 8-10 мороза.
В Улан-Удэ 8-10 градусов мороза
Общество, Фото:
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