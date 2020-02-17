В Улан-Удэ 8-10 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 февраля по республике переменная облачность



По северному Прибайкалью и северным районам местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью 21-26, местами 27-33, по Прибайкалью и северным районам при снеге 14-19 мороза, днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 1 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 22-24, днём 8-10 мороза.



Читают сейчас