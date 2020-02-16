В Бурятии сироту отказывались прописать в квартире

Дому, в котором парню дали квартиру, не был присвоен номер



Сирота, которому паспортный стол отказал в «прописке», обратился к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии.



Детский омбудсмен выяснила, что молодому человеку как сироте государство предоставило квартиру, однако номера дома, указанного в документах, не существовало. По этой же причине управляющая компания отказалась подписывать с ним договор.



Татьяна Вежевич обратилась в минстрой и минимущества республики с целью урегулирования вопроса, в результате чего жилому помещению был присвоен адрес. Соответствующие изменения зарегистрированы в Управлении Росреестра по Бурятии.



- Необходимо отметить, что 3816 совершеннолетних сирот состоят в очереди на жильё из спецжилфонда, судебные решения о предоставлении жилья вынесены в пользу 178 граждан, - добавили в аппарате детского омбудсмена.

