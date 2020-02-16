Дому, в котором парню дали квартиру, не был присвоен номер
Сирота, которому паспортный стол отказал в «прописке», обратился к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии.
Детский омбудсмен выяснила, что молодому человеку как сироте государство предоставило квартиру, однако номера дома, указанного в документах, не существовало. По этой же причине управляющая компания отказалась подписывать с ним договор.
Татьяна Вежевич обратилась в минстрой и минимущества республики с целью урегулирования вопроса, в результате чего жилому помещению был присвоен адрес. Соответствующие изменения зарегистрированы в Управлении Росреестра по Бурятии.
- Необходимо отметить, что 3816 совершеннолетних сирот состоят в очереди на жильё из спецжилфонда, судебные решения о предоставлении жилья вынесены в пользу 178 граждан, - добавили в аппарате детского омбудсмена.
В Бурятии сироту отказывались прописать в квартире
Общество, Фото:
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