Гранатомётчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия
На полигонах Восточного военного округа в Бурятии гранатомётчики ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, расчёты автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» и снайперы уничтожали различные цели в рамках проводимых с военнослужащими сборов, которые завершились итоговыми комплексными контрольными занятиями.
Гранатомётчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами с взрывателями мгновенного действия ВОГ-17.
Снайперы в свою очередь изучали своё штатное оружие - снайперскую винтовку Драгунова. Также действовали в паре с гранатомётчиками, изучали теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.
На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработали различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и по корректированию огня.
На завершающем этапе сборов с военнослужащими провели комплексные контрольные занятия, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками
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