 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Февраля

15 Февраля

14 Февраля

Популярное

В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками

В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Гранатомётчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия

На полигонах Восточного военного округа в Бурятии гранатомётчики ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, расчёты автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» и снайперы уничтожали различные цели в рамках проводимых с военнослужащими сборов, которые завершились итоговыми комплексными контрольными занятиями.

Гранатомётчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами с взрывателями мгновенного действия ВОГ-17.

Снайперы в свою очередь изучали своё штатное оружие - снайперскую винтовку Драгунова. Также действовали в паре с гранатомётчиками, изучали теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработали различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и по корректированию огня.

На завершающем этапе сборов с военнослужащими провели комплексные контрольные занятия, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Борцы Бурятии завоевали 4 золота на чемпионате России среди глухих
Борцы Бурятии завоевали 4 золота на чемпионате России среди глухих
Общество, 16.02.2020
Также в копилке у сборной республики 2 серебра, 1 бронза
В Бурятии сироту отказывались прописать в квартире
В Бурятии сироту отказывались прописать в квартире
Общество, 16.02.2020
Дому, в котором парню дали квартиру, не был присвоен номер

Стальвира Оршуш о бронзе чемпионата Европы: «Я медаль заслужила, заработала»
Стальвира Оршуш о бронзе чемпионата Европы: «Я медаль заслужила, заработала»
Общество, 16.02.2020
Она отметила, что «впереди есть новые цели и  задачи, новые этапы подготовки»

В Бурятии вальщики вырубили неклеймёные деревья
В Бурятии вальщики вырубили неклеймёные деревья
Общество, 16.02.2020
Они причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей
Александр Богомоев вышел в финал чемпионата Европы
Александр Богомоев вышел в финал чемпионата Европы
Общество, 16.02.2020
Второй бурятский борец Балдан Цыжипов поборется за бронзу
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество, 16.02.2020
По республике днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла
Две бурятские борицы завоевали бронзовые медали чемпионата Европы
Две бурятские борицы завоевали бронзовые медали чемпионата Европы
Общество, 15.02.2020
Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова возвращаются с чемпионата Европы в Риме с наградами
В Бурятии предложили давать льготную ипотеку на вторичное жильё
В Бурятии предложили давать льготную ипотеку на вторичное жильё
Общество, 15.02.2020
Нынешние условия ипотеки под 2% ущемляют права молодых семей, считают общественники
Хамбо Лама благословил бурятскую фолк-группу
Хамбо Лама благословил бурятскую фолк-группу
Общество, 15.02.2020
В новой фолк-группе играют Лудуб Очиров и двое юных музыкантов
Акция «Жизнь важнее скорости» прошла в Бурятии
Акция «Жизнь важнее скорости» прошла в Бурятии
Общество, 15.02.2020
Сотрудники ГИБДД работали вместе с юными инспекторами движения
В Бурятии местами плюсовая погода
В Бурятии местами плюсовая погода
Общество, 15.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике малооблачно, без осадков
В Бурятии стартовал конкурс граффити, посвящённого Дню Победы
В Бурятии стартовал конкурс граффити, посвящённого Дню Победы
Общество, 14.02.2020
Мероприятие проходит в рамках смотра-конкурса «Победный марш культуры»
Забайкалье примет 45-й музыкальный фестиваль «Цветущий багульник»
Забайкалье примет 45-й музыкальный фестиваль «Цветущий багульник»
Общество, 14.02.2020
Открытие состоится 25 марта в краевой филармонии
В Бурятии волонтёры стали наставниками воспитанников соццентров
В Бурятии волонтёры стали наставниками воспитанников соццентров
Общество, 14.02.2020
В республике идёт реализация проекта «Наставник»
^