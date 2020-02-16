В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Гранатомётчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия



На полигонах Восточного военного округа в Бурятии гранатомётчики ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, расчёты автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» и снайперы уничтожали различные цели в рамках проводимых с военнослужащими сборов, которые завершились итоговыми комплексными контрольными занятиями.



Гранатомётчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами с взрывателями мгновенного действия ВОГ-17.



Снайперы в свою очередь изучали своё штатное оружие - снайперскую винтовку Драгунова. Также действовали в паре с гранатомётчиками, изучали теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.



На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработали различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и по корректированию огня.



На завершающем этапе сборов с военнослужащими провели комплексные контрольные занятия, сообщает пресс-служба ВВО.

