Женщины вырезали светоотражатели в виде сердец и украсили ими свои сумки
В Прибайкальском районе на базе центральной библиотеки села Турунтаево состоялся фестиваль народного творчества, который ежегодно проводится по инициативе отдела культуры. С творческими коллективами встретились и сотрудники Госавтоинспекции.
- Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Авдеева обсудила с участницами фестиваля тему дорожной безопасности. Она проинформировала их о статистике аварийности, рассказала о причинах и последствиях произошедших в районе ДТП. После чего предложила сделать своими руками светоотражающие аксессуары. Женщины вырезали светоотражатели в виде сердец и украсили ими свои сумки, - рассказали в пресс-службе МВД России по Бурятии.
В конце сотрудник ГИБДД напомнила, что культура на дорогах зависит от каждого человека, поэтому начинать необходимо с себя и личным примером пропагандировать законопослушное поведение на дороге.
В Бурятии участницы фестиваля сделали светоотражатели
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