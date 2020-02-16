В Бурятии участницы фестиваля сделали светоотражатели

Женщины вырезали светоотражатели в виде сердец и украсили ими свои сумки



В Прибайкальском районе на базе центральной библиотеки села Турунтаево состоялся фестиваль народного творчества, который ежегодно проводится по инициативе отдела культуры. С творческими коллективами встретились и сотрудники Госавтоинспекции.



- Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Авдеева обсудила с участницами фестиваля тему дорожной безопасности. Она проинформировала их о статистике аварийности, рассказала о причинах и последствиях произошедших в районе ДТП. После чего предложила сделать своими руками светоотражающие аксессуары. Женщины вырезали светоотражатели в виде сердец и украсили ими свои сумки, - рассказали в пресс-службе МВД России по Бурятии.



В конце сотрудник ГИБДД напомнила, что культура на дорогах зависит от каждого человека, поэтому начинать необходимо с себя и личным примером пропагандировать законопослушное поведение на дороге.

