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В Бурятии вальщики вырубили неклеймёные деревья

В Бурятии вальщики вырубили неклеймёные деревья
Общество, 
Они причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей

Задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев в Большереченском участковом лесничестве.

Вальщики 32 и 38 лет осуществили заготовку непредназначенных для рубки деревьев, чем причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Отметим, что один из подозреваемых ранее был судим - за имущественные преступления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
уголовное дело
 
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