Они причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей
Задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев в Большереченском участковом лесничестве.
Вальщики 32 и 38 лет осуществили заготовку непредназначенных для рубки деревьев, чем причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Отметим, что один из подозреваемых ранее был судим - за имущественные преступления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии вальщики вырубили неклеймёные деревья
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