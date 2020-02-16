В Бурятии вальщики вырубили неклеймёные деревья

Они причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей



Задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев в Большереченском участковом лесничестве.



Вальщики 32 и 38 лет осуществили заготовку непредназначенных для рубки деревьев, чем причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей.



В настоящее время возбуждено уголовное дело.



Отметим, что один из подозреваемых ранее был судим - за имущественные преступления, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

