В Улан-Удэ днём до -10 градусов

По республике днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла



По данным гидрометцентра, по республике: малооблачно, без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью 24-29, местами 31-36, днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью 25-27, днём 8-10 мороза.

