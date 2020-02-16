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В Улан-Удэ днём до -10 градусов

В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла

По данным гидрометцентра, по республике: малооблачно, без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью 24-29, местами 31-36, днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью 25-27, днём 8-10 мороза.
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