В Бурятии замерзал детсад с ветхими и разбитыми окнами



• 21-23°С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;



• 19-20°С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;



• 18-24°С в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;



• 20-26°С в палатах лечебно-профилактических учреждений;



• не ниже 20°С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



• 20-22°С в жилых комнатах организаций социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.



По решению суда на 30 суток закрыт детский сад «Буратино» в улусе Дырестуй Джидинского района Бурятии.Здесь были выявлены нарушения требований к температурному режиму.- По результатам лабораторных исследований температура воздуха в детском саду составляла от 14,5 до 18,5 градусов, что не соответствует установленным требованиям, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Проверка Роспотребнадзора выявила, что оконные блоки в детском саду находятся в ветхом состоянии. Первые рамы закрыты не герметично, не утеплены. Имеются разбитые стёкла. Всё это является нарушением федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года в Бурятии временно закрывали три холодных детских сада. Это детсад «Алёнушка» в улусе Бом Мухоршибирского района, детсад в селе Кырен Тункинского района . Началось же всё с сада «Колосок» в Тарбагатайском районе, где в группах дети находились в куртках и шапках . Этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет.