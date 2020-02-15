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В Бурятии замерзал детсад с ветхими и разбитыми окнами

В Бурятии замерзал детсад с ветхими и разбитыми окнами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Холодный детсад уже закрыт

По решению суда на 30 суток закрыт детский сад «Буратино» в улусе Дырестуй Джидинского района Бурятии.

Здесь были выявлены нарушения требований к температурному режиму.

- По результатам лабораторных исследований температура воздуха в детском саду составляла от 14,5 до 18,5 градусов, что не соответствует установленным требованиям, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что оконные блоки в детском саду находятся в ветхом состоянии. Первые рамы закрыты не герметично, не утеплены. Имеются разбитые стёкла. Всё это является нарушением федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года в Бурятии временно закрывали три холодных детских сада. Это детсад «Алёнушка» в улусе БомМухоршибирского района, детсад в селе Кырен Тункинского района. Началось же всё с сада «Колосок» в Тарбагатайском районе, где в группах дети находились в куртках и шапках. Этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Нормы температурного режима в помещениях объектов социальной инфраструктуры:

• 21-23°С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

• 19-20°С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

• 18-24°С в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

• 20-26°С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

• не ниже 20°С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• 20-22°С в жилых комнатах организаций социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
детские сады Роспотребнадзор
 
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