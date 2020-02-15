Акция «Жизнь важнее скорости» прошла в Бурятии

Сотрудники ГИБДД работали вместе с юными инспекторами движения



На севере Бурятии активисты отряда юных инспекторов движения и сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим. Акция «Жизнь - важнее скорости» прошла в Северобайкальске.



В ходе мероприятия юные помощники Госавтоинспекции напомнили водителям, что превышение скоростного режима является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. «Выбирайте безопасную скорость движения, чтобы избежать аварийной ситуации, учитывайте дорожные и погодные условия», - рекомендовали школьники.



Сотрудники ГИБДД привели примеры дорожных аварий, когда несоответствие скорости окружающим условиям стало причиной травм и гибели людей.



Всем водителям школьники раздали тематические памятки о важности выбора безопасной скорости движения. Также дети призвали взрослых ответственнее относиться к вопросу управления транспортным средством и не подвергать опасности себя, своих близких и окружающих участников дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.



