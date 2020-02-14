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Екатерина Букина из Ангарска впервые стала чемпионкой Европы

Екатерина Букина из Ангарска впервые стала чемпионкой Европы
Общество, 
В финале она была сильнее турчанки

Уроженка Ангарска, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по женской борьбе в Риме.

В финале Букина, выступающая в весовой категории до 76 килограммов, встретилась с чемпионкой мира 2017 года, четырехкратной чемпионкой Европы Ясмин Адар. Ангарчанка сумела удержать преимущество, добытое броском, и впервые в своей спортивной карьере стала чемпионкой Европы.

Бронзовые медали в этом же весе выиграли Иселин Солхейм из Норвегии и Алин Роттер Фокен из Германии.

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские борицы Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова поборются за бронзовые медали.
спорт вольная борьба чемпионат Европы
 
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