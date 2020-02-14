Движение по мосту ограничат с 17 февраля
В Кабанском районе Бурятии на мосту через реку Мысовка на федеральной трассе Р-258 «Байкал» вводятся временные ограничения движения.
С 17 февраля по 25 ноября 2020 года на мосту будет проводиться ремонт.
В месте производства работ установят необходимые временные дорожные знаки.
Движение транспортных средств предусмотрено по временной объездной дороге, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Бурятии ограничат движение по мосту через Мысовку
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