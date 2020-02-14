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Бурятский певец Чингис Ли выпустил новый хит

Бурятский певец Чингис Ли выпустил новый хит
Общество, 
Песню Чингису Ли подарила поэтесса после визита к шаманке Кажетте

Бурятский певец Чингис Хандажапов, также известный как Чингис Ли, выпустил новую песню «Үглөөнэй амар мэндэ» («Доброе утро»). Автором песни стала бурятская поэтесса, ведущая, тамада Мария Булгатова, она называет эту песню «Мечтай».

«Доброе утро, проснись!
Сказочной будет вся жизнь, только поверь мне и знай.
Вместе со мною мечтай!» - поётся в припеве.


Песню Мария решила подарить Чингису после её визита к известной шаманке Кажетте, которая и предложила преподнести песню в дар. Как сообщал «Байкал-Daily», финалистка «Битвы экстрасенсов», казахская шаманка Кажетта была в Бурятии в 2018 году.

Поэтесса сама написала слова и музыку. Чингис заказал аранжировку и сведение у Сергея Титова на Украине. После этого певцу пришла идея перевести песню на бурятский язык.

- Композитор, певица Светлана Санжитова перевела этот текст на бурятский язык. Мы сейчас записали две песни на русском и на бурятском языках. Но на бурятском языке песня выйдет в свет раньше, поскольку у меня скоро сольный концерт, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.

Песня получилась лёгкая и красивая, как считает певец. Вскоре артист планирует снять клип на эту песню.

- Я на бурятском языке выпускаю песни редко, но метко, начиная от «Залуу уе саг», «Арюна»… И вот сейчас «Үглөөнэй амар мэндэ». Это тоже будет хит, - признался певец.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле у Чингиса состоится сольный концерт, посвящённый 20-летию творческой деятельности. Специальным гостем мероприятия станет звезда «нулевых» певец Данко, также в качестве приглашённого гостя будет таролог Марианна Абравитова.


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