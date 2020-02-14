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В Чите выписали семью гражданина КНР, переболевшего короновирусом

В Чите выписали семью гражданина КНР, переболевшего короновирусом
Общество,  Фото:правительство Забайкальского края
Жена и дочь гражданина КНР находились под наблюдением медиков как контактные

В Чите сегодня из краевой клинической инфекционной больницы выписали жену и дочь гражданина КНР, который был успешно вылечен от коронавируса. Его семья находилась под наблюдением медиков как контактные, однако результаты анализов подтвердили отсутствие коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января мужчина с подозрением на коронавирус был доставлен в изолированный бокс стационара. Вместе с женой и дочкой он вернулся из Китая, где проводил отпуск. Первый анализ показал отсутствие заболевания, второй дал положительный результат.

По словам главного врача инфекционной больницы Сергея Юрчука, мужчина получил необходимое комплексное лечение согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи, заболевание протекало в лёгкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Супруга и ребёнок гражданина КНР также находились под наблюдением медицинского персонала, у них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребёнок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА доктором медицинских наук Натальей Миромановой, откорректировано лечение, - рассказал главный врач.

«Сегодня мы отпускаем пациентов домой, они абсолютно здоровы», - добавил он.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек. За минувшие сутки в стране зафиксировали 121 смертельный случай. Общее число погибших в стране, по оценкам властей, составило 1380. За пределами КНР число заразившихся превысило 500, большинство из них — в Японии. В России пока зафиксировано только два случая: в Тюменской области и как раз этот бывший больной в Забайкальском крае. Китаянка, госпитализированная в Тюмени, также уже выписана из больницы.



коронавирус
 
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