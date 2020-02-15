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В Бурятии местами плюсовая погода

В Бурятии местами плюсовая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике малооблачно, без осадков

Ветер переменный слабый, местами до 6-11 м/с. Температура ночью 22-27, местами 32-37, днём 8-14 мороза, местами от 3 мороза до 2 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью 25-27, днём 8-10 мороза.
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