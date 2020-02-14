В Бурятии ветеран Афгана рассказал о боях школьникам

Росгвардейцы провели в школах Бурятии «Уроки мужества»



15 февраля 2020 года исполняется 31 год со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В этот день страна отдаёт дань уважения воинам-интернационалистам и ветеранам боевых действий.



В школах Кяхты и Кабанска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии провели уроки мужества «Мы знаем и помним…». Школьникам рассказали о воинах-интернационалистах, боевых подвигах, многочисленных жертвах той войны, о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты, сохраняя верность военной присяге и долгу. Также ученикам продемонстрировали документальный фильм о службе Советских войск в Республике Афганистан.



В центральной районной библиотеке Бичуры и музее села Кабанск росгвардейцы посетили экспозиции, посвящённые землякам, исполнявшим интернациональный долг в Афганистане.



В Улан-Удэ на урок мужества к ученикам пришёл участник войны в Афганистане, ветеран вневедомственной охраны младший сержант полиции в отставке Абида Лубсанов. Ветеран, проходивший в то время срочную службу в армии, рассказал о своём первом бое, о боевых товарищах и тяготах службы за полтора года, проведённых на войне, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

