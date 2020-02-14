Бурятские борцы проведут первые схватки на чемпионате Европы 15 февраля
Спортсмены из Бурятии вступят в поединки на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме 15 февраля.
По жеребьёвке в весовой категории до 61 кг против Александра Богомоева выйдет серебряный призёр первенства Европы U-23 Георгиос Пилидис из Греции.
В весе до 125 кг Балдан Цыжипов будет бороться с Даниэлем Лигети из Венгрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на чемпионате Европы выступит ещё один бурятский борец, но в составе сборной Беларуси. Это Димчик Ринчинов (весовая категория 57 кг).
Александр Богомоев в ходе подготовки к состязаниям отмечал, что у него «боевой настрой», и что «выступить на Европе – огромный праздник».
Названы первые соперники бурятских борцов на чемпионате Европы
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