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Названы первые соперники бурятских борцов на чемпионате Европы

Названы первые соперники бурятских борцов на чемпионате Европы
Общество, 
Бурятские борцы проведут первые схватки на чемпионате Европы 15 февраля

Спортсмены из Бурятии вступят в поединки на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме 15 февраля.

По жеребьёвке в весовой категории до 61 кг против Александра Богомоева выйдет серебряный призёр первенства Европы U-23 Георгиос Пилидис из Греции.

В весе до 125 кг Балдан Цыжипов будет бороться с Даниэлем Лигети из Венгрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также на чемпионате Европы выступит ещё один бурятский борец, но в составе сборной Беларуси. Это Димчик Ринчинов (весовая категория 57 кг).

Александр Богомоев в ходе подготовки к состязаниям отмечал, что у него «боевой настрой», и что «выступить на Европе – огромный праздник».
спорт вольная борьба чемпионат Европы
 
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