 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Февраля

13 Февраля

Популярное

Забайкалье примет 45-й музыкальный фестиваль «Цветущий багульник»

Забайкалье примет 45-й музыкальный фестиваль «Цветущий багульник»
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие состоится 25 марта в краевой филармонии

Вместе с весной в столицу Забайкалья придёт главное музыкальное событие – 45-й международный фестиваль искусств «Цветущий багульник». Фестиваль пройдёт с 25 марта по 21 апреля.

Помимо концертов, которые состоятся в залах филармонии в Чите, будет организовано несколько гастрольных концертов в районы края, чтобы жители даже самых отдалённых районов имели возможность познакомиться с шедеврами мировой музыкальной культуры. В целом, фестивальная афиша будет представлена именами профессиональных исполнителей академической, джазовой и духовой музыки, выступающих на лучших концертных площадках мира.

Настоящим подарком для слушателей станет концерт-открытие «Цветущего багульника-2020» – 25 марта в 18:30 на сцене Большого зала выступит государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (6+). Концертная программа «Два века джаза с Биг-бендом Олега Лундстрема» будет посвящена памяти основателя российского джаза и великого музыканта. Данный концерт состоится в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

2 апреля в 18:30 состоится концертная программа для семейного посещения «Диалоги гениев: Лист — Чайковский» (6+). Её представит дуэт пианистов из Москвы — лауреаты международных конкурсов Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский.

5 апреля в 16:00 на сцене краевой филармонии выступит квартет «PuritzBand» с новой программой «Ale Brider» («Все мы братья») (6+). «Смешение эпох для нас – это не цель, а средство», – считают музыканты, легко и естественно сочетая современный музыкальный подход с высочайшими требованиями классической школы.

Фестивальная традиция «Цветущего багульника» – удивлять забайкальцев – продолжится 9 апреля в 18:30. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Елена Белькевич-Самчук (сопрано) и Фёдор Строганов (фортепиано) с программой «Шедевры вокальных сочинений» (6+). Они представят творчество композиторов Ш. Гуно, А. Дворжака, Н.Римский-Корсакова, В.А. Моцарта, И.Кальмана, Л.Делиба, Франц Легара, Ж.Оффенбаха, Е.Юрьева, Н.Зубова, Б.Фомина.

10 апреля в 18:30 лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов (орган) представит гостям фестиваля программу «Орган из глубины столетий» (6+). Подарком для зрителей станет и необычное звучание в дуэте с органом вокальных произведений.

16 апреля в 18:30 пройдёт премьерный концерт государственного камерного оркестра Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема (6+). Впервые в исполнении оркестра в большом концертном зале филармонии прозвучат произведения композиторов эпох классицизма, романтизма и современности.

20 апреля в 18:30 гостей международного фестиваля ожидает встреча со звёздами Петербургской оперетты, которые представят оперетту «Весёлая вдова» Франца Легара (12+).

Завершится фестиваль 21 апреля в 18:30 выступлением ансамбля солистов оркестра «MusicAeterna» – «Академия камерной музыки» (6+). «Академия камерной музыки» — принципиально новый формат камерного ансамбля. Это уникальный опыт симбиоза отечественной традиции и новейших тенденций европейского исполнительства. Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема.
фестиваль филармония классическая музыка концерт камерная музыка симфоническая музыка оперетта опера Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии волонтёры стали наставниками воспитанников соццентров
В Бурятии волонтёры стали наставниками воспитанников соццентров
Общество, 14.02.2020
В республике идёт реализация проекта «Наставник»
Забайкальские костоломы съедутся в Агу на чемпионат
Забайкальские костоломы съедутся в Агу на чемпионат
Общество, 14.02.2020
Соревнования станут подготовкой к «Алтаргане-2020»
На выставке в Улан-Удэ покажут необычные камни
На выставке в Улан-Удэ покажут необычные камни
Общество, 14.02.2020
Сама природа «нарисовала» на минералах лица людей и силуэты различных животных
В Иркутске началось голосование по выбору территорий для благоустройства
В Иркутске началось голосование по выбору территорий для благоустройства
Общество, 14.02.2020
Выразить свою гражданскую позицию можно будет в течение недели
В Бурятии борцы-чемпионы получат по 200 000 рублей
В Бурятии борцы-чемпионы получат по 200 000 рублей
Общество, 14.02.2020
Премии получат победители и призёры турнира серии Гран-при
Чита отметит наступление Сагаалгана ёхором и концертами
Чита отметит наступление Сагаалгана ёхором и концертами
Общество, 14.02.2020
Празднования начнутся 25 февраля на площади Ленина
Требования к полётам дронов смягчили
Требования к полётам дронов смягчили
Общество, 14.02.2020
Упрощён порядок использования воздушного пространства беспилотниками массой до 30 кг
На Байкале дан старт ультрамарафону «Ледовый шторм»
На Байкале дан старт ультрамарафону «Ледовый шторм»
Общество, 14.02.2020
В гонке участвуют спортсмены из России, США, Монголии и ряда европейских стран
Бурятию посетило Российское антидопинговое агентство
Бурятию посетило Российское антидопинговое агентство
Общество, 14.02.2020
«РУСАДА» провело семинар в Улан-Удэ
В Чите открылась краевая выставка авторской куклы
В Чите открылась краевая выставка авторской куклы
Общество, 14.02.2020
Своё творчество показали 60 мастеров из 11 районов Забайкалья и столицы края
В Бурятии пройдёт конкурс по созданию патриотических песен
В Бурятии пройдёт конкурс по созданию патриотических песен
Общество, 14.02.2020
К участию приглашаются композиторы-профессионалы и любители
В Бурятии ограничат движение по мосту через Мысовку
В Бурятии ограничат движение по мосту через Мысовку
Общество, 14.02.2020
Движение по мосту ограничат с 17 февраля
В Бурятии осуждённых посетил имам
В Бурятии осуждённых посетил имам
Общество, 14.02.2020
Имам провёл беседы о правопослушном образе жизни
Мобильная бригада выехала в отдалённое село в Бурятии
Мобильная бригада выехала в отдалённое село в Бурятии
Общество, 14.02.2020
Девять пенсионеров из села Нижний Бургалтай были доставлены для осмотров в районную больницу
^