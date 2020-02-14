Забайкалье примет 45-й музыкальный фестиваль «Цветущий багульник»

Открытие состоится 25 марта в краевой филармонии



Вместе с весной в столицу Забайкалья придёт главное музыкальное событие – 45-й международный фестиваль искусств «Цветущий багульник». Фестиваль пройдёт с 25 марта по 21 апреля.



Помимо концертов, которые состоятся в залах филармонии в Чите, будет организовано несколько гастрольных концертов в районы края, чтобы жители даже самых отдалённых районов имели возможность познакомиться с шедеврами мировой музыкальной культуры. В целом, фестивальная афиша будет представлена именами профессиональных исполнителей академической, джазовой и духовой музыки, выступающих на лучших концертных площадках мира.



Настоящим подарком для слушателей станет концерт-открытие «Цветущего багульника-2020» – 25 марта в 18:30 на сцене Большого зала выступит государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (6+). Концертная программа «Два века джаза с Биг-бендом Олега Лундстрема» будет посвящена памяти основателя российского джаза и великого музыканта. Данный концерт состоится в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».



2 апреля в 18:30 состоится концертная программа для семейного посещения «Диалоги гениев: Лист — Чайковский» (6+). Её представит дуэт пианистов из Москвы — лауреаты международных конкурсов Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский.



5 апреля в 16:00 на сцене краевой филармонии выступит квартет «PuritzBand» с новой программой «Ale Brider» («Все мы братья») (6+). «Смешение эпох для нас – это не цель, а средство», – считают музыканты, легко и естественно сочетая современный музыкальный подход с высочайшими требованиями классической школы.



Фестивальная традиция «Цветущего багульника» – удивлять забайкальцев – продолжится 9 апреля в 18:30. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Елена Белькевич-Самчук (сопрано) и Фёдор Строганов (фортепиано) с программой «Шедевры вокальных сочинений» (6+). Они представят творчество композиторов Ш. Гуно, А. Дворжака, Н.Римский-Корсакова, В.А. Моцарта, И.Кальмана, Л.Делиба, Франц Легара, Ж.Оффенбаха, Е.Юрьева, Н.Зубова, Б.Фомина.



10 апреля в 18:30 лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов (орган) представит гостям фестиваля программу «Орган из глубины столетий» (6+). Подарком для зрителей станет и необычное звучание в дуэте с органом вокальных произведений.



16 апреля в 18:30 пройдёт премьерный концерт государственного камерного оркестра Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема (6+). Впервые в исполнении оркестра в большом концертном зале филармонии прозвучат произведения композиторов эпох классицизма, романтизма и современности.



20 апреля в 18:30 гостей международного фестиваля ожидает встреча со звёздами Петербургской оперетты, которые представят оперетту «Весёлая вдова» Франца Легара (12+).



Завершится фестиваль 21 апреля в 18:30 выступлением ансамбля солистов оркестра «MusicAeterna» – «Академия камерной музыки» (6+). «Академия камерной музыки» — принципиально новый формат камерного ансамбля. Это уникальный опыт симбиоза отечественной традиции и новейших тенденций европейского исполнительства. Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема.

