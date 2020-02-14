В Бурятии срочно привезут 700 тысяч медицинских масок

- В феврале в аптечные организации поступило 120 000 штук масок медицинских, к концу февраля ожидают 150 000 штук. В январе-феврале выявлен рост цен на данный медицинский товар связи с повышением цены поставщиками, - сообщили в аппарате уполномоченного.

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