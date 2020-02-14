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В Бурятии срочно привезут 700 тысяч медицинских масок

В Бурятии срочно привезут 700 тысяч медицинских масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока аптекам в Бурятии предложили продавать не более 30 масок в одни руки

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января, вероятно, из боязни подхватить коронавирус, жители Бурятии начали массово раскупать медицинские одноразовые маски. В аптечной сети случился дефицит, нехватку связали с отсутствием товара у поставщиков и производителей в связи с резким спросом во всех регионах России и прекращением поставок масок из Китая.

Команда «Молодёжки ОНФ» провела мониторинг аптек и выявила завышение цен на маски и противовирусные препараты почти в 14 раз.

Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что дефицит медицинских масок связан с закупом в больших количествах гражданами Монголии. При этом, страной-производителем основного объёма реализуемых в республике медицинским масок является Китай, и связи с прекращением поставок увеличилась нагрузка на отечественных производителей.

- В феврале в аптечные организации поступило 120 000 штук масок медицинских, к концу февраля ожидают 150 000 штук. В январе-феврале выявлен рост цен на данный медицинский товар связи с повышением цены поставщиками, - сообщили в аппарате уполномоченного.


С организациями оптовой и розничной фармацевтической торговли было проведено рабочее совещание, по результатам которого аптекам предложили ограничить отпуск медицинских масок физическим лицам не более 30 штук в руки, установить максимальную розничную надбавку не более 30%, при отпуске населению рекомендовать антисептические гели для рук, оксолиновую мазь.

По данным мониторинга, на вечер 13 февраля общий запас в аптечной сети республики составил 90 тысяч штук. Больше всего масок осталось в аптеках ИП Батуева 68 тыс, и «Бурят-Фармации» - 3 тыс. Сегодня в аптеки «Бурят-Фармации» поступят 10 тысяч масок, сообщили в пресс-службе минздрава.

Известно, что правительством Бурятии достигнута договорённость с Минпромторгом России на поставку дополнительно 500-700 тысяч штук. Противовирусные препараты представлены в достаточном объёме и ассортименте.


аптеки
 
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