В Иркутске началось голосование по выбору территорий для благоустройства

Выразить свою гражданскую позицию можно будет в течение недели
С 14 февраля в Иркутске началось рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2021 году. По словам начальника департамента городской среды Марины Шевелы, на голосование выставлены две категории общественных пространств – окружного и городского значения. Выразить свою гражданскую позицию могут все жители старше 14 лет путем очного или интернет-голосования. Очное голосование будет проходить в течение недели (с 14 по 21 февраля) в каждом административном округе Иркутска. Интернет-голосование будет доступно только для пользователей, авторизованных на портале Госуслуги, на сайте https://new.admirk.ru/opros/ также с 14 по 21 февраля.
- В этом году впервые очное голосование будет проходить в выходные дни. Это сделано для того, чтобы как можно больше иркутян смогли выразить свое мнение по поводу территорий, предложенных для благоустройства в городе. В целом, за три года участие в голосовании приняли около 230 тысяч иркутян – это говорит о заинтересованности жителей и их небезразличии к городским процессам. Именно от решения иркутян зависит приоритетность благоустройства, – отметила Марина Шевела.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, ознакомиться с дизайн-проектами можно на сайте программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска» https://fkgs.admirk.ru/discussions.html .
За благоустройство территорий городского значения может проголосовать любой житель Иркутска. Среди предложенных пространств – парк «Комсомольский», Академгородок, горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка) и улица Нижняя Набережная.
Кроме того, жители выберут общественные пространства для благоустройства по округам города Иркутска.
Правобережный округ: сквер в районе дома 1а по ул. Волконского; Падь Грязнуха, сквер по ул. Чехова, 3.
Октябрьский округ: ул. Волжская от дома 14А до дома 15; ул. 6-я Советская Плотина ГЭС (территория развязки).
Свердловский округ: сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6, 15а; микрорайон Первомайский, 75-76, микрорайон Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторской до развязки Академического моста.
Ленинский округ: территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а; территория по адресу ул. Розы Люксембург, 227, 229.
Очное голосование будет проходить в каждом административном округе Иркутска.
Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27
Правобережный округ: ул. Марата, 14;
Свердловский округ: ул. Терешковой, 24;
Ленинский округ: ул. Маршала Говорова, 3.
Кроме того, во всех округах открыты дополнительные пункты:
Октябрьский округ
СОШ №27, Бульвар Постышева, 33 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Иркутский центр боевых искусств, ул. Станиславского, 13а – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Правобережный округ
Лицей-интернат №1, ул. Ленская, 4 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Дом-музей Волконских, пер. Волконского, 10 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
СОШ №65, переулок 8 Марта, 1 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Свердловский округ
Ресурсный центр МКУ «Город», бул. Рябикова, 22 а – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Ресурсный центр МКУ «Город», мкр. Первомайский, 23 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Дом детского творчества №2 (ДК «Юбилейный»), ул. Лермонтова, 311 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00, (без выходных)
Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых, мкр. Университетский, 70 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Информационно-досуговый центр Библиотека №20 им. Е.А. Евтушенко, мкр. Юбилейный,22 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)
Ленинский округ
Детский культурно-досуговый центр «Россия», ул. Севастопольская, 216а – 14-21 февраля, 10.00 – 18.00 (без выходных)
Торгово-развлекательный центр «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215в – 14-21 февраля, 11.00 – 18.00 (без выходных)
Станция юных натуралистов, ул. Сибирских Партизан, 30 – 14-21 февраля, 10.00 – 18.00 (без выходных)
В Иркутске началось голосование по выбору территорий для благоустройства
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