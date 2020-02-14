В Иркутске началось голосование по выбору территорий для благоустройства

Выразить свою гражданскую позицию можно будет в течение недели



С 14 февраля в Иркутске началось рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2021 году. По словам начальника департамента городской среды Марины Шевелы, на голосование выставлены две категории общественных пространств – окружного и городского значения. Выразить свою гражданскую позицию могут все жители старше 14 лет путем очного или интернет-голосования. Очное голосование будет проходить в течение недели (с 14 по 21 февраля) в каждом административном округе Иркутска. Интернет-голосование будет доступно только для пользователей, авторизованных на портале Госуслуги, на сайте https://new.admirk.ru/opros/ также с 14 по 21 февраля.



- В этом году впервые очное голосование будет проходить в выходные дни. Это сделано для того, чтобы как можно больше иркутян смогли выразить свое мнение по поводу территорий, предложенных для благоустройства в городе. В целом, за три года участие в голосовании приняли около 230 тысяч иркутян – это говорит о заинтересованности жителей и их небезразличии к городским процессам. Именно от решения иркутян зависит приоритетность благоустройства, – отметила Марина Шевела.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, ознакомиться с дизайн-проектами можно на сайте программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска» https://fkgs.admirk.ru/discussions.html .



За благоустройство территорий городского значения может проголосовать любой житель Иркутска. Среди предложенных пространств – парк «Комсомольский», Академгородок, горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка) и улица Нижняя Набережная.



Кроме того, жители выберут общественные пространства для благоустройства по округам города Иркутска.

Правобережный округ: сквер в районе дома 1а по ул. Волконского; Падь Грязнуха, сквер по ул. Чехова, 3.

Октябрьский округ: ул. Волжская от дома 14А до дома 15; ул. 6-я Советская Плотина ГЭС (территория развязки).

Свердловский округ: сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6, 15а; микрорайон Первомайский, 75-76, микрорайон Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторской до развязки Академического моста.

Ленинский округ: территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а; территория по адресу ул. Розы Люксембург, 227, 229.



Очное голосование будет проходить в каждом административном округе Иркутска.

Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27

Правобережный округ: ул. Марата, 14;

Свердловский округ: ул. Терешковой, 24;

Ленинский округ: ул. Маршала Говорова, 3.



Кроме того, во всех округах открыты дополнительные пункты:



Октябрьский округ

СОШ №27, Бульвар Постышева, 33 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)

Иркутский центр боевых искусств, ул. Станиславского, 13а – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)



Правобережный округ

Лицей-интернат №1, ул. Ленская, 4 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)

Дом-музей Волконских, пер. Волконского, 10 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)

СОШ №65, переулок 8 Марта, 1 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)



Свердловский округ

Ресурсный центр МКУ «Город», бул. Рябикова, 22 а – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)

Ресурсный центр МКУ «Город», мкр. Первомайский, 23 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)

Дом детского творчества №2 (ДК «Юбилейный»), ул. Лермонтова, 311 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00, (без выходных)

Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых, мкр. Университетский, 70 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)

Информационно-досуговый центр Библиотека №20 им. Е.А. Евтушенко, мкр. Юбилейный,22 – 14-21 февраля, 9.00 – 18.00 (без выходных)



Ленинский округ

Детский культурно-досуговый центр «Россия», ул. Севастопольская, 216а – 14-21 февраля, 10.00 – 18.00 (без выходных)

Торгово-развлекательный центр «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215в – 14-21 февраля, 11.00 – 18.00 (без выходных)

Станция юных натуралистов, ул. Сибирских Партизан, 30 – 14-21 февраля, 10.00 – 18.00 (без выходных)

