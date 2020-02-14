На Байкале дан старт ультрамарафону «Ледовый шторм»

В гонке участвуют спортсмены из России, США, Монголии и ряда европейских стран



Сегодня, 14 февраля, стартовала VIII Байкальская экстремальная гонка-ультрамарафон «Ледовый шторм – 2020», посвящённая памяти мастера спорта СССР по альпинизму В. Н. Попова. Она пройдёт по льду Байкала – от села Сахюрта Ольхонского района Иркутской области до посёлка Листвянка Иркутского района. Заявки на участие в соревнованиях подали около 50 спортсменов из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана, Нижнего Тагила, а также из Австрии, Чехии, Германии, США, Швейцарии, Монголии и Латвии.



По традиции «Ледовый шторм» состоится в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020». В этом году программа трёхдневной гонки включает четыре вида. Марафонцы определят лучших в личном зачёте в соревнованиях на коньках, финских санях и велосипедах. Последняя категория предполагает и командную гонку.



Участники возьмут старт в Сахюрте. Затем проследуют по льду озера Байкал вдоль западной береговой линии. Ночёвки спортсменов планируются в Бугульдейке и Большом Голоустном. А финишировать марафонцы будут уже в Листвянке. В общей сложности им предстоит преодолеть 105 км.



Победители и призёры гонки будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Кроме того, среди участников будет определен абсолютный чемпион. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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