В мероприятии участвовало около сотни человек
В Иркутске на площади возле мемориала «Вечный огонь Славы» состоялся памятный митинг, посвящённый 75-летней годовщине подвига советских солдат в Будапеште. В мероприятии участвовали представители Советов ветеранов, сотрудники музея истории Иркутска имени Сибирякова, курсанты городского центра «Патриот», юнармейцы, караул часовых поста №1, школьники – всего около 100 человек.
– Будапештская операция унесла жизни более 80 тысяч советских солдат и офицеров, среди которых были и иркутяне. Спустя 75 лет мы храним память о тех, кто сражался за нашу Родину, гордимся и чтим их подвиг, – отметил начальник отдела по молодёжной политике администрации Иркутска Илья Сергеев. – Наши земляки внесли весомый вклад в Великую Победу, и мы считаем, что Иркутск по праву достоин почётного звания «Город трудовой доблести».
Участники митинга почтили память воинов, погибших в Венгрии в годы войны, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы», сообщает пресс-служба мэрии.
Будапештская операция - одна из самых тяжёлых операций в Великой Отечественной войне, продлившаяся 108 суток. 13 февраля 1945 года Красная Армия освободила столицу Венгрии от немецко-фашистских захватчиков, что резко изменило всю стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта и позволило развить глубокий охват всего южного фланга немецких войск.
В Иркутске устроили митинг в честь освобождения Будапешта
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