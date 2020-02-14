Требования к полётам дронов смягчили

Упрощён порядок использования воздушного пространства беспилотниками массой до 30 кг
С 12 февраля изменились федеральные правила использования воздушного пространства. Они предусматривают упрощение порядка использования воздушного пространства в случае выполнения визуальных полётов беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой до 30 кг.
Это касается полётов, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в воздушном пространстве:
- вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полётов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»;
- на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.
Для выполнения вышеуказанных полётов беспилотных воздушных судов не требуется представление соответствующего плана полёта, получение разрешения на использование воздушного пространства, а также установление временных, местных режимов и кратковременных ограничений.
Кроме того, исключено требование о необходимости получения разрешения органов местного самоуправления на полёты беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг. над населёнными пунктами.
В остальном порядок использования воздушного пространства беспилотных воздушных судов не изменился.
За нарушение правил использования воздушного пространства Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена соответствующая ответственность граждан, должностных и юридических лиц.
Принятые изменения не отменяют требования об обязательной постановке на учёт беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 килограмм, ввезённых в Российскую Федерацию или произведённых в Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 658. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
Требования к полётам дронов смягчили
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