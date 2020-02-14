 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Февраля

13 Февраля

Популярное

Требования к полётам дронов смягчили

Требования к полётам дронов смягчили
Общество,  Фото:pixabay.com
Упрощён порядок использования воздушного пространства беспилотниками массой до 30 кг

С 12 февраля изменились федеральные правила использования воздушного пространства. Они предусматривают упрощение порядка использования воздушного пространства в случае выполнения визуальных полётов беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой до 30 кг.

Это касается полётов, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности в воздушном пространстве:
- вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полётов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»;
- на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.

Для выполнения вышеуказанных полётов беспилотных воздушных судов не требуется представление соответствующего плана полёта, получение разрешения на использование воздушного пространства, а также установление временных, местных режимов и кратковременных ограничений.

Кроме того, исключено требование о необходимости получения разрешения органов местного самоуправления на полёты беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг. над населёнными пунктами.

В остальном порядок использования воздушного пространства беспилотных воздушных судов не изменился.

За нарушение правил использования воздушного пространства Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена соответствующая ответственность граждан, должностных и юридических лиц.

Принятые изменения не отменяют требования об обязательной постановке на учёт беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 килограмм, ввезённых в Российскую Федерацию или произведённых в Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 658. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии борцы-чемпионы получат по 200 000 рублей
В Бурятии борцы-чемпионы получат по 200 000 рублей
Общество, 14.02.2020
Премии получат победители и призёры турнира серии Гран-при
Чита отметит наступление Сагаалгана ёхором и концертами
Чита отметит наступление Сагаалгана ёхором и концертами
Общество, 14.02.2020
Празднования начнутся 25 февраля на площади Ленина
Требования к полётам дронов смягчили
Требования к полётам дронов смягчили
Общество, 14.02.2020
Упрощён порядок использования воздушного пространства беспилотниками массой до 30 кг
На Байкале дан старт ультрамарафону «Ледовый шторм»
На Байкале дан старт ультрамарафону «Ледовый шторм»
Общество, 14.02.2020
В гонке участвуют спортсмены из России, США, Монголии и ряда европейских стран
Бурятию посетило Российское антидопинговое агентство
Бурятию посетило Российское антидопинговое агентство
Общество, 14.02.2020
«РУСАДА» провело семинар в Улан-Удэ
В Чите открылась краевая выставка авторской куклы
В Чите открылась краевая выставка авторской куклы
Общество, 14.02.2020
Своё творчество показали 60 мастеров из 11 районов Забайкалья и столицы края
В Бурятии пройдёт конкурс по созданию патриотических песен
В Бурятии пройдёт конкурс по созданию патриотических песен
Общество, 14.02.2020
К участию приглашаются композиторы-профессионалы и любители
В Бурятии ограничат движение по мосту через Мысовку
В Бурятии ограничат движение по мосту через Мысовку
Общество, 14.02.2020
Движение по мосту ограничат с 17 февраля
В Бурятии осуждённых посетил имам
В Бурятии осуждённых посетил имам
Общество, 14.02.2020
Имам провёл беседы о правопослушном образе жизни
Мобильная бригада выехала в отдалённое село в Бурятии
Мобильная бригада выехала в отдалённое село в Бурятии
Общество, 14.02.2020
Девять пенсионеров из села Нижний Бургалтай были доставлены для осмотров в районную больницу
Бурятский певец Чингис Ли выпустил новый хит
Бурятский певец Чингис Ли выпустил новый хит
Общество, 14.02.2020
Песню Чингису Ли подарила поэтесса после визита к шаманке Кажетте
В Кяхте изъяли кило баранины из Монголии
В Кяхте изъяли кило баранины из Монголии
Общество, 14.02.2020
Продукцию запрещено импортировать в Россию
В Чите выписали семью гражданина КНР, переболевшего короновирусом
В Чите выписали семью гражданина КНР, переболевшего короновирусом
Общество, 14.02.2020
Жена и дочь гражданина КНР находились под наблюдением медиков как контактные
^