Бурятские борицы поборются за бронзу чемпионата Европы

Борицы из Бурятии Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова поборются сегодня за бронзовые медали чемпионата Европы в Риме.
Выступающая в категории до 53 кг Стальвира Оршуш не смогла защитить титул чемпионки Европы, завоёванный в 2018 и 2019 годах.
В 1/8 финала Стальвира по последнему пассиву уступила Ванессе Колодинской из Белоруссии, чемпионке мира 2012 года. Благодаря тому, что Ванесса Колодинская вышла в финал, спортсменка из Бурятии поборется за бронзовую медаль. В утешительной схватке она встретится с Ириной Гусяк с Украины.
- В последний раз спортсменки встречались в январе на итальянском рейтинговом турнире «Маттео Пеликонне». Тогда Оршуш победила Гусяк со счётом 10:3, - сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
При победе Оршуш в утешительной схватке за бронзу она будет бороться с бронзовым призёром чемпионата Европы Катаржиной Кравчик из Польши.
Мария Кузнецова, выступающая в весовой категории до 65 кг, стартовала сразу с четвертьфинала чемпионата. В первом поединке она со счётом 6:5 выиграла у бронзового призёра чемпионата мира 2019 Хенны Йоханссон из Швеции.
В полуфинале Мария уступила чемпионке Европы 2019 Элис Маноловой, представляющей Азербайджан - 7:3.
В поединке за бронзу Мария Кузнецова встретится с чемпионкой мира 2018, бронзовым призёром Европы 2019 финкой Петрой Олли.
Утешительные и финальные поединки пройдут 14 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлогоднем чемпионате Европы Кузнецова была третьей.