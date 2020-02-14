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Бурятские борицы поборются за бронзу чемпионата Европы

Бурятские борицы поборются за бронзу чемпионата Европы
Общество, 
Сегодня на чемпионате Европы по женской борьбе пройдут поединки за медали

Борицы из Бурятии Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова поборются сегодня за бронзовые медали чемпионата Европы в Риме.

Выступающая в категории до 53 кг Стальвира Оршуш не смогла защитить титул чемпионки Европы, завоёванный в 2018 и 2019 годах.

В 1/8 финала Стальвира по последнему пассиву уступила Ванессе Колодинской из Белоруссии, чемпионке мира 2012 года. Благодаря тому, что Ванесса Колодинская вышла в финал, спортсменка из Бурятии поборется за бронзовую медаль. В утешительной схватке она встретится с Ириной Гусяк с Украины.

- В последний раз спортсменки встречались в январе на итальянском рейтинговом турнире «Маттео Пеликонне». Тогда Оршуш победила Гусяк со счётом 10:3, - сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

При победе Оршуш в утешительной схватке за бронзу она будет бороться с бронзовым призёром чемпионата Европы Катаржиной Кравчик из Польши.


Мария Кузнецова, выступающая в весовой категории до 65 кг, стартовала сразу с четвертьфинала чемпионата. В первом поединке она со счётом 6:5 выиграла у бронзового призёра чемпионата мира 2019 Хенны Йоханссон из Швеции.

В полуфинале Мария уступила чемпионке Европы 2019 Элис Маноловой, представляющей Азербайджан - 7:3.

В поединке за бронзу Мария Кузнецова встретится с чемпионкой мира 2018, бронзовым призёром Европы 2019 финкой Петрой Олли.

Утешительные и финальные поединки пройдут 14 февраля.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлогоднем чемпионате Европы Кузнецова была третьей.
спорт вольная борьба чемпионат Европы
 
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