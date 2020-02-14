Скандал вокруг семьи, жившей в заброшенном здании в Чите, обсудили в «Пусть говорят»

В видеоролике, показанном в студии, забайкалец Александр рассказал свою историю – ещё давно семья получила дом и уехала в деревню, но выяснилось, что дом был гнилой, а работы в деревне не оказалось. В Чите семья, прячась от полиции и органов опеки, поселилась в заброшенном здании. А затем его гражданская жена ушла, забрав все документы – так дети оказалась в подобной ситуации.



