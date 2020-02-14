Скандал вокруг семьи, жившей в заброшенном здании в Чите, обсудили в «Пусть говорят»

Накануне в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Пусть говорят», в которой обсуждалась скандальная новость из Забайкалья, вызвавшая большой общественный резонанс.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Чите была найдена семья, которая жила в заброшенном здании. Отец и четверо малолетних детей оказались на улице и были вынуждены жить в помещении без элементарных бытовых условий – неухоженные и голодные дети обогревались открытым огнём. Семья потеряла жильё, когда супруга забайкальца начала выпивать.
Позже выяснилось, что отец детей находился в федеральном розыске по пяти уголовным делам. Его задержала полиция, а детей передали в социальный центр «Надежда». Кроме того, оказалось, что всего в семье шестеро детей, а не четверо. В том числе - годовалая дочка, она находится в доме малютки.
Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов в начале программы задал вопросы: «Можно ли верить рассказам мужчины, что он прятался от опеки, потому что боялся потерять детей? Куда пропала его жена – мать этих детей, жива ли? Почему молчали и не искали этих малышей другие родственники?».
В видеоролике, показанном в студии, забайкалец Александр рассказал свою историю – ещё давно семья получила дом и уехала в деревню, но выяснилось, что дом был гнилой, а работы в деревне не оказалось. В Чите семья, прячась от полиции и органов опеки, поселилась в заброшенном здании. А затем его гражданская жена ушла, забрав все документы – так дети оказалась в подобной ситуации.
С самого начала мнения гостей передачи разделились – одни посчитали, что отец детей обязан был просить помощи и не допустить такой жизни, другие же отметили, что государство в настоящее время не защищает, а карает, и именно поэтому мужчина прятался.
Комментарий дала зампред правительства по социальным вопросам Забайкальского края Аягма Ванчикова, она сказала, что детей искали с ноября 2019 года. По словам их отца, мать ушла из дома, когда пошла в магазин за спичками.
Также выступила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Ирина Щеглова. По её словам, семья не боится опеки, а мама детей не раз получала помощь от государства. Кроме того, мать лишена родительских прав в отношении двух из шести детей. А отец, по закону, не имеет прав на воспитание детей. Также выяснилось, что семья, до того, как оказалась в заброшенном здании, жила некоторое время в шалаше у реки, детей несколько раз забирали в социальный центр и устраивали в школу.
Наконец, в студию пригласили мать детей Елену, которая с самого начала сказала, что готова на всё что угодно, лишь бы вернуть своих детей. По её словам, она ушла в тот день, потому что муж сильно избил её. А все документы находятся у другого ребёнка, проживающего сейчас в социальном центре «Надежда».
В видеоролике, показанном в студии, один из детей говорит: «Когда надежда есть, можно ещё добиться того, чего хочешь. А когда её нет – уже не прорвёшься». На этом моменте мать детей начала плакать в студии, спустя пару минут у неё начался приступ. Елену вывели из студии медики.
Гость в студии заявил, что это был не приступ эпилепсии, а скорее истерика. Другие высказали мнение, что это «приступ актёрской игры».