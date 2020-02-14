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В бурятском селе открылся дом культуры за 8,4 млн

В бурятском селе открылся дом культуры за 8,4 млн
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Алексей Цыденов посетил открытие дома культуры в рамках рабочей поездки

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Еравнинский район 13 февраля посетил два сельских дома культуры. В селе Ширинга был открыт дом на 112 мест, построенный в 2019 году на средства президентской «дальневосточной» субсидии.

- Благодаря включению в Дальневосточный федеральный округ и президентской субсидии мы построили дом культуры в селе Гунда, капитально отремонтировали дом культуры в селе Комсомольское, открыли культурный центр в Сосново-Озерском и сегодня мы открываем дом культуры в Ширинге. Очень приятно, что так красиво все сделано, и что здесь так много людей. Значит - все делается не зря, - отметил Алексей Цыденов.

Для села с населением 575 человек открытие учреждения – настоящее событие. Теперь здесь продолжат свою творческую деятельность вокальные группы «Надежда» и «Звезда», фольклорные коллективы «Бриз» и «Бадма Сэсэг». На строительство дома культуры было направлено 8,4 млн рублей.

- В 2018 году мы выезжали делегацией в правительство Бурятии и поднимали вопрос о строительстве нового сельского дома культуры. Положительное решение утвердили в течение пяти месяцев. И сейчас здесь ежедневно будут собираться дети, молодёжь, старшее поколение. Все общественные мероприятия села мероприятия будут проводиться именно здесь, - отметила глава села Ширинга Санжидма Хабаева.

Также Алексей Цыденов посетил дом культуры в селе Поперечное. Клуб работает с 1991 года и является центром русской культуры Еравнинского района. Дом культуры был капитально отремонтирован в 2015 году. Сегодня в здании работает сельская библиотека, ведут творческую деятельность народный художественный коллектив «Сударушка», вокальные группы «Родники» и «Домисолька» и детская фольклорная группа «Суббатея».

Также глава осмотрел детско-юношескую спортивную школу в селе Сосново-Озерское, здание которой требует реконструкции, и детский сад на 150 мест, строящийся в рамках нацпроекта «Демография». В завершении рабочей поездки в Еравнинский район Глава Бурятии встретится с общественностью, советом старейшин и молодёжным правительством района.


дом культуры минкультуры РБ
 
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