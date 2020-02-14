В Бурятии волонтёры стали наставниками воспитанников соццентров

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

В республике идёт реализация проекта «Наставник»



В Бурятии успешно реализуется проект «Наставник». Его цель – социализация и профориентация детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках проекта проходят комплексные мероприятия по индивидуальной работе с воспитанниками социальных центров путём формирования устойчивых пар «Наставник – ребёнок».



В числе волонтёров – Агафья Сангадиева, которая взяла под «своё крыло» воспитанницу Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Катю У.



В минувшие выходные Агафья Владимировна приехала навестить Катю.



- Мы посетили старообрядческую церковь и птичье подворье Александра Сидоровича Утенкова, где посмотрели домашних животных, павлинов, страусов, индюков, выпили чаю. Семья предпринимателя подарили девочке сотовый телефон и перо павлина, на память о встрече, – рассказала волонтёр-наставник.



Перед отъездом Агафья Владимировна и Катя обменялись номерами телефонов и пообещали поддерживать связь друг с другом, а также с семьёй бичурского предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

