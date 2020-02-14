В республике идёт реализация проекта «Наставник»
В Бурятии успешно реализуется проект «Наставник». Его цель – социализация и профориентация детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках проекта проходят комплексные мероприятия по индивидуальной работе с воспитанниками социальных центров путём формирования устойчивых пар «Наставник – ребёнок».
В числе волонтёров – Агафья Сангадиева, которая взяла под «своё крыло» воспитанницу Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Катю У.
В минувшие выходные Агафья Владимировна приехала навестить Катю.
- Мы посетили старообрядческую церковь и птичье подворье Александра Сидоровича Утенкова, где посмотрели домашних животных, павлинов, страусов, индюков, выпили чаю. Семья предпринимателя подарили девочке сотовый телефон и перо павлина, на память о встрече, – рассказала волонтёр-наставник.
Перед отъездом Агафья Владимировна и Катя обменялись номерами телефонов и пообещали поддерживать связь друг с другом, а также с семьёй бичурского предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии волонтёры стали наставниками воспитанников соццентров
Общество, Фото:
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