В Бурятии маршрутчиков попросили не работать утомлёнными

Им напомнили о внимательности на дорогах



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД встретились с водителями общественного транспорта. Маршрутчикам напомнили о внимательности на дороге.



Профилактические беседы автоинспекторы провели на конечной остановке нескольких автобусов. В ходе встречи водителей проинформировали о состоянии аварийности на дорогах города и республики, а также привели примеры ДТП с участием автобусов.



- От ваших действий зависит жизнь и здоровье пассажиров, поэтому не подвергайте их опасности, а обеспечьте им безопасную поездку, - добавили сотрудники ГИБДД.



Автоинспекторы также попросили водителей уделять внимание своему здоровью и не управлять автобусом в болезненном или утомлённом состоянии. Участники акции пообещали следовать рекомендациям сотрудников ГИБДД и быть внимательными на дороге, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





