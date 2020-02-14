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В Бурятии снимают вторую часть фильма «Булаг»

В Бурятии снимают вторую часть фильма «Булаг»
Общество, 
Сиквел к фильму «Булаг. Святой источник» может выйти на экраны уже в дни Сагаалгана

Режиссёр Солбон Лыгденов готовит новую картину – вторую часть успешного фильма «Булаг». Режиссёр надеется, что фильм они выпустят в республиканский прокат в дни Белого месяца. Напомним, Сагаалган в этом году отмечают 24 февраля.

- Мы с нашей командой решили за зимние каникулы снять сиквел к кинокартине «Булаг, святой источник» - «Булаг 2. К новой жизни»! Я представляю тизер новой картины, который, надеемся, будет показан по кинотеатрам республики в дни празднования «Белого месяца – Сагаалха». Это будет для всех сюрпризом! Приглашаю на просмотр нашей новой картины «Булаг 2. К новой жизни», добрый и жизнеутверждающий, и от части наивный, но имеющий подтекст! – отметил Солбон Лыгденов на своей странице в Facebook.

В тизере нового фильма показано, как переехавший в Улан-Удэ сельчанин забирает старую мать из деревни. Пожилая женщина говорит, на какой красивой земле она жила, и грустно обращается к сыну - они навсегда покидают её? На этом тизер обрывается.


Мистическая драма «Булаг. Святой источник» вышла на экраны в 2013 году и стала дебютной режиссёрской работой Солбона Лыгденова.

По сюжету первого фильма, главный герой Виктор принадлежит к древнему бурятскому роду. По преданию, его семья должна заботиться о святом источнике – булаге – в деревне, где сейчас живет сам Виктор. А он пьёт, теряет работу и семью. Односельчане уговаривают Виктора пойти к источнику и, совершив древний ритуал, попросить поддержки у легендарного основателя рода. Но Виктор срывается в очередной запой. И тогда, не дождавшись беспутного потомка, основатель рода сам приходит к нему.

Почти все диалоги идут на бурятском языке и сопровождаются субтитрами. Зрители из других городов признавались, что этот факт ничуть не мешал восприятию. «Булаг» получил главную награду Якутского кинофестиваля, приз за лучшую операторскую работу в Чебоксарах, становился победителем фестиваля независимого кино «Завтра». Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.


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