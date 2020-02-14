Бурятский фильм «321-я сибирская» находится на монтаже в США

Режиссёр Солбон Лыгденов сообщил на своей странице в Facebook о том, что производство фильма «321-я сибирская» сейчас на финишной прямой – картина находится на монтаже в Америке.
- Наш картина «321-я сибирская» полным ходом находится на монтаже в Америке, а я работаю с моими штатовскими коллегами в онлайне, т.к. меня, по непонятным причинам, пока не пускают в США! «321-я сибирская» выйдет точно в этом 2020 году, но вот насчёт дат ничего не могу сказать! Там уже решают опытные в дистрибьюции спецы, тем более прокат будет расширенный, дай бог, - поделился режиссёр.
Масштабная кинокартина Солбона Лыгденова «321-я сибирская» посвящена 321-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 году из жителей Читинской области, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. Бойцы дивизии героически проявили себя в битве под Сталинградом.
Как сообщал «Байкал-Daily», Солбон Лыгденов в конце 2019 года поделился, что съёмки и монтаж двух частей фильма закончены, но обещанная в ноябре премьера первой части «Братья» так и не состоится. Объяснялось это тем, что работу режиссёра увидели «специалисты из Голливуда», точнее из компании Paramount Pictures, и предложили свою помощь.
- Предложили помочь в довершении нашего проекта. Это цветокоррекция, это компьютерная графика, это звук, красивая картинка и, естественно, очень качественный монтаж и подача. Мы сняли очень много ценного материала, каждый кадр очень дорог нам, хочется подать всё в шикарном качестве и на весь мир, - рассказывал тогда Солбон Лыгденов.
Он добавил, что был готов выпустить фильм в прокат, но решил, что целесообразнее будет принять предложение от голливудских коллег – Брента Баума и Джонатана Шварца.
Отмечалось, что американская сторона обеспечит техническую часть, но они не будут вмешиваться в содержательную часть, сценарий.