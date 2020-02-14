В некоторых местах наблюдаются становые трещины
Госинспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки на акватории озера Байкал и излюбленных туристических мест.
В Слюдянском районе вдоль туристической тропы проходит становая трещина. Эта территория находится под ежедневным пристальным наблюдением специалистов. Но в целом ледовая обстановка стабильная.
От мыса Улан-Хада до острова Хунык проходит становая трещина протяжённостью 5 километров - такие же трещины наблюдаются напротив населённого пункта Харанцы, мыса Три Брата и мыса Шибеты. Ледовая обстановка на Малом Море озера Байкал также стабильна.
Нерпячьи лунки покрыты льдом и присыпаны снегом, опасность эти места представляют в весеннее время, так как здесь лёд тает раньше.
- В районе Листвянки толщина льда составляет 60-65 см. Ледовое поле стабильное, трещин и разломов не наблюдается. По направлению к Большим Котам в районе мыса Лиственничный наблюдаются обширные торосные поля на удалении 500 м от берега. Опасность представляет район мыса Кадильный, где наблюдаются разломы, в районе береговой линии мыса толщина льда составляет всего 5-7 см, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
От Большого Голоустного в направлении бухты Песчаной проходит становая трещина шириной до 2 м. Трещина открытая, носит динамический характер. Вдоль трещины наблюдаются множественные разломы ледового поля.
Ледовая обстановка на Байкале стабильна
Общество, Фото:
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