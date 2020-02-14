Чита отметит наступление Сагаалгана ёхором и концертами

Празднования начнутся 25 февраля на площади Ленина



Жители Забайкальского края отметят наступление «Белого месяца» – Сагаалгана. Главное событие празднования состоится 24 февраля в Агинском, для жителей Читы масштабные мероприятия пройдут 25 февраля.



В краевой столице празднование начнётся на площади Ленина. С 13:30 состоится театрализованное представление «Здравствуй, светлый праздник – Белый месяц» (0+). Отрывок из мистерии Цам исполнит государственный национальный государственный театр «Амар сайн». Действие продолжит концертная программа с участием фольклорных ансамблей «Наран», «Наян Наваа», ансамбля села Угдан, солистов Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Также будут организованы народные игры, дегустация блюд национальной кухни, мастер-классы. Кульминацией уличного праздника станет Гранд-ёхор, который исполнят все участники и зрители мероприятия.



Празднование продолжится в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема. В 15:30 будет открыта раус-программа (0+). Гости смогут поучаствовать в народных играх и мастер-классах. Также запланирован показ национальной одежды. Будут организованы выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка бурятской литературы.



В 16:00 начнётся тематический детский концерт с участием юных участников ансамблей детской школы искусств №3, «Баяр», «Бэлигуун», ДШИ №7 (0+). В 17:00 празднование продолжит концертная программа с участием звёзд-земляков. Творческие номера покажут артисты национального театра песни и танца «Амар сайн» и Бурятского государственного академического театра оперы и балета (6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

