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Радостная жительница Бурятии впечатлила Сеть скороговорками

Радостная жительница Бурятии впечатлила Сеть скороговорками
Общество, 
Пользователи отмечают харизму и артистизм сельчанки из Курумканского района

В паблике buryatia_online появилось видео задорного исполнения жительницей Курумканского района Цыпилмой Гармаевой скороговорок на бурятском языке. В скороговорках говорится про Сагаалган, жителей района, домашних животных.

- Это мем на наш онлайн-турнир «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Проводим в вайбере. Сегодня голосуют в вайбер-сообществе за своих более 11 тыяч подписчиков группы. Переполох районы подняли, - отмечается в посте.


Пользователи в восторге от выступления женщины, в комментариях к ролику они отмечают, что у Цыпилмы Гармаевой «харизма и артистизм зашкаливают».

Также видеозапись выложена в аккаунте республиканского центра народного творчества Бурятии. Жительница Курумканского района участвует в онлайн-турнире «Уран хэлэтэнэй урилдаан» (соревнования по художественному слову).

Всего участвуют в состязании 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии.

В вайбер-группе «Уран хэлэтэнэй урилдаан», где размещены видеозаписи выступлений участников, началось народное голосование. В самой многочисленной (163 участника) номинации «Үреэлнүүд» (Благопожелания) голосование состоялось. Участвовало 9,3 тыс. человек. 12 февраля открылось голосование в номинации «Жороо үгэнүүд» (Скороговорки), а 13 февраля – «Тоолуурнууд» (Считалки).


Обладателем приза зрительских симпатий в каждой номинации станут конкурсанты, набравшие большинство голосов. Победителя конкурса и обладателя денежного приза в 10 тысяч рублей определит жюри. Награждение победителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2020».



конкурс бурятский язык
 
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