Радостная жительница Бурятии впечатлила Сеть скороговорками

- Это мем на наш онлайн-турнир «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Проводим в вайбере. Сегодня голосуют в вайбер-сообществе за своих более 11 тыяч подписчиков группы. Переполох районы подняли, - отмечается в посте.







В вайбер-группе «Уран хэлэтэнэй урилдаан», где размещены видеозаписи выступлений участников, началось народное голосование. В самой многочисленной (163 участника) номинации «Үреэлнүүд» (Благопожелания) голосование состоялось. Участвовало 9,3 тыс. человек. 12 февраля открылось голосование в номинации «Жороо үгэнүүд» (Скороговорки), а 13 февраля – «Тоолуурнууд» (Считалки).







<br />

В паблике buryatia_online появилось видео задорного исполнения жительницей Курумканского района Цыпилмой Гармаевой скороговорок на бурятском языке. В скороговорках говорится про Сагаалган, жителей района, домашних животных.Пользователи в восторге от выступления женщины, в комментариях к ролику они отмечают, что у Цыпилмы Гармаевой «харизма и артистизм зашкаливают».Также видеозапись выложена в аккаунте республиканского центра народного творчества Бурятии. Жительница Курумканского района участвует в онлайн-турнире «Уран хэлэтэнэй урилдаан» (соревнования по художественному слову).Всего участвуют в состязании 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии.Обладателем приза зрительских симпатий в каждой номинации станут конкурсанты, набравшие большинство голосов. Победителя конкурса и обладателя денежного приза в 10 тысяч рублей определит жюри. Награждение победителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2020».