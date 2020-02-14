Масштабный фестиваль современных танцев пройдёт в Улан-Удэ

В фестивале «BAIKAL DWEEZH Contest» примут участие 1200 танцоров
В Улан-Удэ с 28 февраля по 1 марта пройдёт второй межрегиональный фестиваль современных танцев «BAIKAL DWEEZH Contest». Это одно из самых масштабных танцевальных событий на Дальнем Востоке с участием лучших танцоров России и Европы.
Как отмечают организаторы, в прошлом году приняли участие 400 человек, а в этом ожидается в три раза больше - 1200 танцоров. Среди участников танцевальные коллективы и хореографические школы Сибири и Дальнего Востока, независимые танцоры, творческая молодёжь.
Как сообщал «Байкал-Daily», благодаря победе организатора фестиваля и директора школы танцев «VMD studio» Виктории Мункуевой в грантовом конкурсе молодёжных инициатив, проходящем в рамках всероссийского форума «Таврида – Арт» в Крыму, танцевальный фестиваль в этом году удалось расширить и улучшить.
- В задачи фестиваля входит создание условий для творческого роста и самореализации детей и молодёжи, популяризация современной танцевальной культуры в Бурятии, Дальнем Востоке и Сибири, создание уникального танцевального бренда Бурятии, и пропаганда здорового образа жизни, - сообщают в пресс-службе минкультуры республики.
Среди приглашённых гостей девять сильнейших хореографов и танцоров России и Европы из Амстердама, Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга. Поучаствуют такие известные танцоры: David Mendez, Nikita Litvichenko, Marthe Vangeel (Берлин, Амстердам), участники проекта «Танцы на ТНТ» Ян Ninja, Изабелла Гречко, участница команды из Америки Chapkis Dance Family Агнесс Мхитарян, принцесса The Legendary House of Ninja Вероника Ninja и другие.
Трёхдневное мероприятие пройдёт в Русском драматическом театре и торгово-развлекательном центре «Пионер». В программе фестиваля: конкурс командных выступлений, 17 мастер-классов, terra vogue ball, батлы, судейские выходы от известных танцоров России и Европы. Мероприятие состоится при поддержке министерства культуры Бурятии и республиканского центра народного творчества.
Масштабный фестиваль современных танцев пройдёт в Улан-Удэ
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