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«Буряты» не смогли выйти в ¼ Высшей лиги КВН

«Буряты» не смогли выйти в ¼ Высшей лиги КВН
Общество, 
Чемпионы Премьер-лиги вылетели из «Вышки»

Команда КВН «Буряты» (Бурятия, Иркутская область) не смогла пройти в ¼ Высшей лиги КВН 2020 года.

- 12 февраля 2020 года сыграна первая 1/8 финала Высшей лиги сезона 2020 года. Конкурсы: приветствие, ситуация, музыкальный фристайл. В 1/4 финала прошли 3 команды: «Юра», Сборная Татнефти, «Доктор Хаусс». «Буряты», к сожалению, на данный момент выбывают из соревнования, - сообщается на официальном сайте КВН.

В жюри были Константин Эрнст, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Вячеслав Муругов и Пелагея.

Эфир игры можно посмотреть по Первому каналу 15 февраля.

Также на сайте КВН есть текстовая версия игры. Из шуток команды из Бурятии и Иркутской области:

«Валера придумал нейтральный флаг для олимпийцев России. Правда, это флаг Бурятии…
- Но это самый нейтральный флаг. Бурятия же ни на что не влияет.
- Как жаль, что ты прав!»

«Мы как японцы — но без современных технологий. Как китайцы — но без спортивных достижений. Как монголы — о, как монголы!»

«Да подумаешь, у меня таких 100!
- Что случилось?
- Да у меня дочка рубль нашла»

«Александр Васильевич, я могу вам подарить самое дорогое, что можно привезти из Бурятии. Совет»

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года «Буряты» стали чемпионом Премьер-лиги.


КВН
 
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