Сельчанин ранее неоднократно судим
В Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля ОМВД России по Иволгинскому району у 25-летнего жителя села Иволгинск обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое – марихуана весом около трёх килограммов.
Злоумышленник ранее судим за аналогичное преступление, а также за кражу имущества.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли более трёх килограммов марихуаны
Общество, Фото:
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