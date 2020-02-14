У жителя Бурятии изъяли более трёх килограммов марихуаны

Сельчанин ранее неоднократно судим



В Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля ОМВД России по Иволгинскому району у 25-летнего жителя села Иволгинск обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое – марихуана весом около трёх килограммов.



Злоумышленник ранее судим за аналогичное преступление, а также за кражу имущества.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

