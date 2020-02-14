В Бурятии подросток обчистил карманы курток посетителей кафе

Парень украл телефоны и деньги



Жители Курумканского района Бурятии заявили в полицию о краже в кафе. Потерпевшие сообщили, что неизвестный украл из карманов курток, оставленных в зале, их сотовые телефоны и деньги. Общий ущерб составил около 23 тысяч рублей.



По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель села Курумкан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Состоит на учёте в ПДН.



Оперативному раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленные в заведении.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

