В Бурятии подросток обчистил карманы курток посетителей кафе

Парень украл телефоны и деньги
Жители Курумканского района Бурятии заявили в полицию о краже в кафе. Потерпевшие сообщили, что неизвестный украл из карманов курток, оставленных в зале, их сотовые телефоны и деньги. Общий ущерб составил около 23 тысяч рублей.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель села Курумкан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Состоит на учёте в ПДН.
Оперативному раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленные в заведении.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Общество, Фото:
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