Пассажирка поезда украла в Иркутской области у женщины телефон

Кража произошла прошлым летом



В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от пассажирки, ехавшей летом 2019 года в поезде № 206 сообщением «Анапа-Иркутск». Женщина сообщила, что неизвестный украл у неё сотовый телефон.



Сотрудники Тайшетского ЛО МВД России установили злоумышленника и задержали по подозрению в краже женщину, которая также являлась пассажирской этого поезда.



Украденное имущество изъято и будет передано владельцу.



За кражу возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортная полиция напоминает, что в целях сохранности вашего имущества во время поездки в пригородных поездах и поездах дальнего следования не оставляйте ценные вещи и гаджеты без присмотра.

