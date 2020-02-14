Кража произошла прошлым летом
В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от пассажирки, ехавшей летом 2019 года в поезде № 206 сообщением «Анапа-Иркутск». Женщина сообщила, что неизвестный украл у неё сотовый телефон.
Сотрудники Тайшетского ЛО МВД России установили злоумышленника и задержали по подозрению в краже женщину, которая также являлась пассажирской этого поезда.
Украденное имущество изъято и будет передано владельцу.
За кражу возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортная полиция напоминает, что в целях сохранности вашего имущества во время поездки в пригородных поездах и поездах дальнего следования не оставляйте ценные вещи и гаджеты без присмотра.
Пассажирка поезда украла в Иркутской области у женщины телефон
Общество, Фото:
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