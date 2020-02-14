 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Февраля

13 Февраля

Популярное

Выставка банкнот образца 18-21 веков открылась в Чите

Выставка банкнот образца 18-21 веков открылась в Чите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Работа выставки продлится до 1 марта

Выставка банкнот от Банка России открылась 12 февраля в музее Декабристов в Чите. Забайкальцы смогут увидеть копии купюр, имеющих историческую ценность.

- У посетителей выставки есть уникальная возможность увидеть фотографии бумажных денежных знаков разного достоинства, начиная с 1794 года по настоящее время из коллекции Банка России. В музее читинского отделения Банка России хранятся оригиналы некоторых купюр, - говорится в сообщении Центробанка.

Первые бумажные деньги в России – ассигнации, появились в 1769 году в правление Екатерины Великой. С того времени минуло уже два с половиной века, но купюры не исчезли, а многие из них стали историей.

Работа выставки продлится до 1 марта. Все желающие могут посетить выставку «250 лет российским бумажным деньгам» совершенно бесплатно со вторника по воскресенье в музее Декабристов по адресу: город Чита, улица Селенгинская 17, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.


Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Выставка банкнот образца 18-21 веков открылась в Чите
Выставка банкнот образца 18-21 веков открылась в Чите
Общество, 14.02.2020
Работа выставки продлится до 1 марта
Мошенник украл у иркутянина 420 тысяч рублей
Мошенник украл у иркутянина 420 тысяч рублей
Общество, 14.02.2020
Аферист представился сотрудником банка
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 14.02.2020
Мероприятие состоится на следующей неделе


В День всех влюблённых в Улан-Удэ до -14 градусов
В День всех влюблённых в Улан-Удэ до -14 градусов
Общество, 14.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ силовики будут состязаться в конкурсе мужских профессий
В Улан-Удэ силовики будут состязаться в конкурсе мужских профессий
Общество, 13.02.2020
В парке «Юбилейный» пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества
Иркутск примет первенство области по биатлону
Иркутск примет первенство области по биатлону
Общество, 13.02.2020
Соревнования пройдут 24 февраля
В Улан-Удэ проходят акции «Волонтёров Победы»
В Улан-Удэ проходят акции «Волонтёров Победы»
Общество, 13.02.2020
Они проводят уроки мужества и помогают ветеранам
Забайкальская тяжелоатлетка в 4-й раз выиграла кубок России
Забайкальская тяжелоатлетка в 4-й раз выиграла кубок России
Общество, 13.02.2020
Теперь ей предстоит подготовка к чемпионату Европы
В Улан-Удэ призом за квест станет сертификат на 10000 рублей
В Улан-Удэ призом за квест станет сертификат на 10000 рублей
Общество, 13.02.2020
К участию в библиоквесте приглашаются подростки в возрасте 12-15 лет
Иркутск присоединится к написанию всебурятского диктанта
Иркутск присоединится к написанию всебурятского диктанта
Общество, 13.02.2020
Официальный девиз акции – «А» узэг эрдэмэй дээжэ!»
В Улан-Удэ пройдёт межрегиональная выставка «Стройиндустрия»
В Улан-Удэ пройдёт межрегиональная выставка «Стройиндустрия»
Общество, 13.02.2020
Планируется приезд участников из других регионов России и зарубежья

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^