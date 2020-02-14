Выставка банкнот образца 18-21 веков открылась в Чите

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Работа выставки продлится до 1 марта



Выставка банкнот от Банка России открылась 12 февраля в музее Декабристов в Чите. Забайкальцы смогут увидеть копии купюр, имеющих историческую ценность.



- У посетителей выставки есть уникальная возможность увидеть фотографии бумажных денежных знаков разного достоинства, начиная с 1794 года по настоящее время из коллекции Банка России. В музее читинского отделения Банка России хранятся оригиналы некоторых купюр, - говорится в сообщении Центробанка.



Первые бумажные деньги в России – ассигнации, появились в 1769 году в правление Екатерины Великой. С того времени минуло уже два с половиной века, но купюры не исчезли, а многие из них стали историей.



Работа выставки продлится до 1 марта. Все желающие могут посетить выставку «250 лет российским бумажным деньгам» совершенно бесплатно со вторника по воскресенье в музее Декабристов по адресу: город Чита, улица Селенгинская 17, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.





