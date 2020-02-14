Аферист представился сотрудником банка
12 февраля в дежурную часть полиции Иркутска обратился 55-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение о блокировке его банковской карты. Через несколько минут позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил застраховать карту от мошенников.
Для проведения операции требовалось перевести со своей кредитной карты 420 тысяч рублей на продиктованный аферистом счёт, якобы потом эти деньги вернутся обратно, а карта иркутянина станет застрахованной от всех случаев возможного убытка.
После завершения собеседником действий деньги обратно на счёт так и не поступили. Номер телефона звонившего стал недоступен.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Мошенник украл у иркутянина 420 тысяч рублей
Общество, Фото:
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