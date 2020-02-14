Мошенник украл у иркутянина 420 тысяч рублей

Аферист представился сотрудником банка



12 февраля в дежурную часть полиции Иркутска обратился 55-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение о блокировке его банковской карты. Через несколько минут позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил застраховать карту от мошенников.



Для проведения операции требовалось перевести со своей кредитной карты 420 тысяч рублей на продиктованный аферистом счёт, якобы потом эти деньги вернутся обратно, а карта иркутянина станет застрахованной от всех случаев возможного убытка.



После завершения собеседником действий деньги обратно на счёт так и не поступили. Номер телефона звонившего стал недоступен.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





