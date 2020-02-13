Будут созданы новые песни, театрализованные представления, видеоролики, граффити-проекты
В Бурятии объявлен IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Смотр-конкурс пройдёт с марта по июнь 2020 года.
- В рамках смотра-конкурса будут поддержаны творческие проекты театрализованных концертных представлений культурно-досуговых учреждений муниципальных районов. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку с кратким описанием и обоснованием проекта. На основании решения экспертной группы учреждениям предоставляются средства (до ста тысяч рублей) на проведение проектов, - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Культурно-досуговые учреждения смогут участвовать в конкурсе на лучшее реализованное театрализованное концертное представление. Главный приз победителю – 200 000 рублей.
Денежными призами будут отмечены лучшие мужские (детские, юношеские) вокальные коллективы, учащиеся ДШИ.
Объявлены творческие конкурсы на создание песен, видеороликов, граффити-проектов.
Конкурс на создание песен проводится в двух творческих номинациям: песни композиторов-профессионалов, песни композиторов-любителей.
В конкурсе видеороликов «Торжество Победы. Торжество жизни» приглашаются к участию все желающие без ограничения возраста. Голосование на лучший видеоролик состоится на сайте министерства культуры республики в разделе «Голосование». При подведении итогов конкурса будут учитываться количество голосов на сайте. Приветствуется размещение роликов в социальных сетях.
На конкурс граффити предоставляется одна работа в стиле граффити, созданная в течение последних трёх лет.
Условия проведения смотра-конкурса можно посмотреть на сайте министерства.
Смотр-конкурс «Победный марш культуры» объявили в Бурятии
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