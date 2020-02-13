Они отработали взлёт и посадку, а также пилотирование над аэродромом
В Забайкальcком крае первые самостоятельные полеты совершили молодые лётчики штурмовой авиачасти Восточного военного округа.
Лейтенанты, пополнившие ряды штурмовой авиачасти в Забайкалье, при совершении первых самостоятельных полётов отработали взлёт и посадку, а также пилотирование Су-25 над аэродромом.
Перед полётами опытные лётчики-инструкторы провели занятия с молодыми лейтенантами по пилотированию и порядку действий при нештатных ситуациях, разобрав каждую из них детально на практике.
Полёты выполнялись на бронированных дозвуковых штурмовиках СУ-25 «Грач».
В дальнейшем молодых лётчиков ожидает отработка задач по боевым пускам неуправляемых авиационных ракет и бомбометанию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье молодые лётчики совершили первые самостоятельные полёты
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