 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Февраля

12 Февраля

Популярное

В Забайкалье молодые лётчики совершили первые самостоятельные полёты

В Забайкалье молодые лётчики совершили первые самостоятельные полёты
Общество, 
Они отработали взлёт и посадку, а также пилотирование над аэродромом

В Забайкальcком крае первые самостоятельные полеты совершили молодые лётчики штурмовой авиачасти Восточного военного округа.

Лейтенанты, пополнившие ряды штурмовой авиачасти в Забайкалье, при совершении первых самостоятельных полётов отработали взлёт и посадку, а также пилотирование Су-25 над аэродромом.

Перед полётами опытные лётчики-инструкторы провели занятия с молодыми лейтенантами по пилотированию и порядку действий при нештатных ситуациях, разобрав каждую из них детально на практике.

Полёты выполнялись на бронированных дозвуковых штурмовиках СУ-25 «Грач».

В дальнейшем молодых лётчиков ожидает отработка задач по боевым пускам неуправляемых авиационных ракет и бомбометанию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
летчики военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии призывают не тянуть с регистрацией на «Байкальскую рыбалку»
В Бурятии призывают не тянуть с регистрацией на «Байкальскую рыбалку»
Общество, 13.02.2020
За аэролодку «Фантом Север-650» ожидается нешуточная борьба
Смотр-конкурс «Победный марш культуры» объявили в Бурятии
Смотр-конкурс «Победный марш культуры» объявили в Бурятии
Общество, 13.02.2020
Будут созданы новые песни, театрализованные представления, видеоролики, граффити-проекты
В Забайкалье молодые лётчики совершили первые самостоятельные полёты
В Забайкалье молодые лётчики совершили первые самостоятельные полёты
Общество, 13.02.2020
Они отработали взлёт и посадку, а также пилотирование над аэродромом
«Расточительство!»: Улан-удэнцев возмутили включенные днём фонари
«Расточительство!»: Улан-удэнцев возмутили включенные днём фонари
Общество, 13.02.2020
В мэрии пояснили, зачем в обед включали уличное освещение на площади Советов
Пять библиотек Бурятии признаны одними из лучших в России
Пять библиотек Бурятии признаны одними из лучших в России
Общество, 13.02.2020
Модельные библиотеки были открыты в 2019 году
На въезде в Ленинский округ в Иркутске появится барельеф Ленина
На въезде в Ленинский округ в Иркутске появится барельеф Ленина
Общество, 13.02.2020
Такое решение принято после вручения мэром города юбилейных медалей труженикам тыла
В Иркутской зоогалерее у дикобраза появилась невеста
В Иркутской зоогалерее у дикобраза появилась невеста
Общество, 13.02.2020
Историю появления возлюбленной раскроют в День всех влюблённых
Жителя Бурятии после 16-летней службы в МЧС обделили квартирой
Жителя Бурятии после 16-летней службы в МЧС обделили квартирой
Общество, 13.02.2020
Ситуацию на контроль взяла лично омбудсмен России Татьяна Москалькова
Жители Бурятии подписывают петицию в защиту байкальской нерпы
Жители Бурятии подписывают петицию в защиту байкальской нерпы
Общество, 13.02.2020
Автор петиции требует не допустить промышленный забой нерп
В Улан-Удэ из-за бешенства ввели режим повышенной готовности
В Улан-Удэ из-за бешенства ввели режим повышенной готовности
Общество, 13.02.2020
Горожан просят срочно провести вакцинацию домашних животных
В Бурятии ракетчики и артиллеристы выдвинулись на учения
В Бурятии ракетчики и артиллеристы выдвинулись на учения
Общество, 13.02.2020
На полигоне Бурдуны они пробудут около месяца
Участники перехода Хабаровск-Москва прибегут в Улан-Удэ на лыжах
Участники перехода Хабаровск-Москва прибегут в Улан-Удэ на лыжах
Общество, 13.02.2020
22 февраля на Мемориале Победы будет организована торжественная встреча
Самолёт «Байкал» оснастят спасательной парашютной системой
Самолёт «Байкал» оснастят спасательной парашютной системой
Общество, 13.02.2020
Спасательный парашют обеспечит посадку самолёта в случае непредвиденной ситуации
Реликвию из Бурятии представят в Москве
Реликвию из Бурятии представят в Москве
Общество, 13.02.2020
Музей-панорама «Бородинская битва» откроет выставку «Полковая святыня. Из истории Селенгинского полка»
Анатолий Михаханов поразил пользователей эффектным шпагатом
Анатолий Михаханов поразил пользователей эффектным шпагатом
Общество, 13.02.2020
Бывший сумоист за одну только неделю похудел на семь кило

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^