По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике преимущественно без осадков
По крайнему северу возможен слабый снег. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 24-29, местами по центральным и северным районам 33-38, по южным, юго-западным районам местами 18-23, днём 12-17, местами 3-8 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 26-28, днём 12-14 мороза.
В День всех влюблённых в Улан-Удэ до -14 градусов
Общество, Фото:
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