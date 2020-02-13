Модельные библиотеки были открыты в 2019 году
На днях прошла видеоконференция, посвящённая проекту «Культура малой Родины» и национальному проекту «Культура». Заместитель министра культуры страны Ольга Ярилова отметила отличную работу Бурятии по созданию модельных библиотек в республике.
- В Бурятии в 2019 году открылись пять замечательных библиотек. Каждая придерживается своего стилевого направления. Одна библиотека с бурятскими элементами, какое-то учреждение с татарскими, есть и с казачьей культурой. Спасибо за такую инициативу, - отметила Ольга Ярилова.
Бурятия в числе 38 регионов России получила средства для создания современных библиотечных центров, которые задают новый стандарт работы библиотек в республике. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в пяти районах Бурятии открылись библиотеки нового формата. В Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеке, в городской библиотеке Северобайкальска, Усть-Кяхтинской сельской библиотеке, Новобрянской детской библиотеке Заиграевского района, библиотеке-филиале № 5 центральной библиотечной системы Улан-Удэ (посёлок Восточный) прошёл капитальный ремонт - учреждения преобразились.
- Библиотеки стали яркими, стильными, открытыми для детей и взрослых, поменялся принцип обслуживания читателей. Увеличилась полезная площадь учреждений. Пять библиотек оснащены всей необходимой техникой и современным компьютерным оборудованием, укомплектованные многоотраслевым фондом, включающие все условия для комфортного времяпрепровождения в окружении книг, - отметили в пресс-службе регионального минкультуры.
Пять библиотек Бурятии признаны одними из лучших в России
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