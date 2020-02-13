В Бурятии военные запустят ракеты

В учениях задействовано более тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) из Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края совершили комбинированный марш на расстояние около двух тысяч километров на полигон «Телемба» в Бурятию. После передислокации военнослужащие приступили к интенсивной подготовке. Мероприятия проводятся в рамках планового полевого выхода войск ПВО.
В ходе практических занятий расчеты ЗРК «Бук» и других комплексов ПВО отработают прикрытие войск при ведении ими различного рода наземных операций от налётов авиации и ракетных атак.
На заключительном этапе полевого выхода будет проведён ряд зачётных тактических и тактико-специальных учений с практическим пуском ракет.
Задачи, которые предстоит выполнить расчётам подразделений ПВО на полигоне «Телемба» выработаны с учётом опыта борьбы с воздушными целями в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание будет уделено отражению налётов боевых беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов.
В мероприятиях задействовано более тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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