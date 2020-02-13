На въезде в Ленинский округ в Иркутске появится барельеф Ленина

Такое решение принято после вручения мэром города юбилейных медалей труженикам тыла



В Иркутске на въезде в Ленинский округ на новой стеле установят барельеф Владимира Ленина. Решение принято после обсуждений с жителями округами, представителями общественных и ветеранских организаций.



Об этом мэр Дмитрий Бердников сообщил на встрече с представителями Ленинской окружной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Мэр вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла – Галине Нефантьевой,Николаю Пирожникову, Павлу Солобутину и Ольге Кондратьевой.



В этом году в Ленинском округе запланировано благоустроить ряд общественных пространств – сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовой, зелёную зону вдоль улицы Розы Люксембург от дома №215в до дома №355, сквер на пересечении улиц Новаторов, Макаренко, Сибирских Партизан. Также запланировано приступить к благоустройству парка «Комсомольский», продолжить ремонтировать улицу Баумана, сообщили в администрации Иркутска.

