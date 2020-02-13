В Иркутской зоогалерее у дикобраза появилась невеста

Историю появления возлюбленной раскроют в День всех влюблённых
В Иркутской зоогалерее пополнение. В зоопарке появился дикобраз-самочка, которая станет невестой для своего сородича.
- Самая предпраздничная новость! Знаете такого зверя? Среди зимы к нему приехала невеста. Маленькая-маленькая, хорошенькая-хорошенькая, - написали сотрудники в соцсети.
Однако они сохранили интригу и не стали раскрывать подробностей появления нового зверька. Рассказать обещали завтра, в День всех влюблённых.
В комментариях подписчики принялись шутить на тему создания пары и смастерили мем. «Моё лицо, когда узнал, что даже дикобраз нашёл себе пару». Шутку оценили также сотрудники и добавили, при этом сам зверёк не приложил для этого никаких усилий.
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Историю появления возлюбленной раскроют в День всех влюблённых
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