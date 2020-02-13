Жителя Бурятии после 16-летней службы в МЧС обделили квартирой

Ситуацию на контроль взяла лично омбудсмен России Татьяна Москалькова
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился бывший сотрудник МЧС. Он пожаловался, что после 16 лет службы в МЧС ему так и не выплатили положенную единовременную выплату на приобретение или строительство жилья, а из служебной квартиры и вовсе выселили.
- Гражданин С. в 2002 поступил на службу в управление МЧС России по Республике Бурятия, где сразу же был принят на учёт нуждающихся в жилье. Сначала его учётное дело было утеряно, затем в судебном порядке восстановлено... Мужчина прослужил 16 лет. Вышел на пенсию. Но жильё так и не получил: единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения за счёт средств федерального бюджета ему не была предоставлена. Итог некрасивый: заявителя в судебном порядке выселяют из служебного жилья, - поясняет на своей странице в Facebook Юлия Жамбалова.
Бурятский омбудсмен, пытаясь добиться справедливости, вышла на федеральный уровень и обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
- Татьяна Николаевна в режиме видеоконференцсвязи провела с заявителем личный приём и взяла обращение на контроль. В это же время по апелляционной жалобе адвоката гражданина С. решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении исковых требований ГУ МЧС России о выселении из служебного помещения отказано, - пишет Юлия Жамбалова.
Федеральный уполномоченный направила мотивированное ходатайство в адрес главы МЧС России о возможности закрепления за семьёй права проживания в занимаемой квартире до окончания разрешения их жилищного вопроса. Также Татьяна Москалькова запросила у региональных уполномоченных по правам человека в регионах информацию по подобным случаям.
- Отслужив в органах, люди не должны оказываться на улице! Ждём ответа МЧС по РФ. Надеемся, что ответ будет положительным, и заявитель с семьёй справят новоселье в собственной квартире, - заключает Юлия Жамбалова.
Жителя Бурятии после 16-летней службы в МЧС обделили квартирой
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Ситуацию на контроль взяла лично омбудсмен России Татьяна Москалькова
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