Участники перехода Хабаровск-Москва прибегут в Улан-Удэ на лыжах

22 февраля на Мемориале Победы будет организована торжественная встреча



Военнослужащие Восточного военного округа, участники уникального лыжного перехода Хабаровск-Москва, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетят столицу Бурятии.



22 февраля в 14:00 на мемориале Победы в Улан-Удэ будет организована торжественная встреча военнослужащих, после чего состоится возложение венков и цветов.



На площадке будут представлены образцы вооружения и военной техники, в частности, ЗРК «Оса-АК», РСЗО «Град», БТР-80, БРДМ, армейский мотовездеход АМ-1, БПЛА «Орлан-10», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».



Помимо этого, будет организована выставка современного стрелкового оружия, стоящего на вооружении войск, а также военно-историческая выставка поискового отряда «Рысь» и выставка «Оружие Победы».



Участники мероприятия смогут увидеть показательное выступление военнослужащих разведывательных подразделений. Они покажут приёмы рукопашного боя со стрельбой холостыми боеприпасами, взрывами имитации.



Кроме того, на отведённой площадке будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовят для посетителей мероприятия «солдатскую» кашу и чай, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Справка:



28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяжённость маршрута составляет 8492 километра.



В Бурятии участники перехода будут находиться до 27 февраля, после чего отправятся в Иркутскую область.





