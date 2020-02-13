Теперь ей предстоит подготовка к чемпионату Европы
10 февраля в Санкт-Петербурге прошёл кубок России по тяжёлой атлетике. Соревнования являлись отборочными на Чемпионат Европы.
Забайкальский край представили четыре спортсмена: мастер спорта России международного класса Надежда Панова, мастер спорта России Тимур Долбышев, Виктория Достовалова и Юлия Цыпылова.
- По результатам соревнований уже в четвёртый раз обладательницей кубка России стала Надежда Панова в весовой категории до 45 килограмм. Она заняла первое место и отобралась на подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в этот раз в апреле в Москве, – рассказал тренер спортсменки Вадим Карасёв.
Также, успешно выступила Виктория Достовалова. Она заняла второе место в весовой категории до 71 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Забайкальская тяжелоатлетка в 4-й раз выиграла кубок России
Общество, Фото:
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