Забайкальская тяжелоатлетка в 4-й раз выиграла кубок России

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Теперь ей предстоит подготовка к чемпионату Европы



10 февраля в Санкт-Петербурге прошёл кубок России по тяжёлой атлетике. Соревнования являлись отборочными на Чемпионат Европы.



Забайкальский край представили четыре спортсмена: мастер спорта России международного класса Надежда Панова, мастер спорта России Тимур Долбышев, Виктория Достовалова и Юлия Цыпылова.



- По результатам соревнований уже в четвёртый раз обладательницей кубка России стала Надежда Панова в весовой категории до 45 килограмм. Она заняла первое место и отобралась на подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в этот раз в апреле в Москве, – рассказал тренер спортсменки Вадим Карасёв.



Также, успешно выступила Виктория Достовалова. Она заняла второе место в весовой категории до 71 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

