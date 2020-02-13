Спасательный парашют обеспечит посадку самолёта в случае непредвиденной ситуации
Новый самолёт «Байкал», который будут строить на Улан-Удэнском авиазаводе, будет оснащён парашютной системой спасения, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Уральского завода гражданской авиации Вадима Бадеха.
- Там будет применяться система спасения - парашют для самолёта, что кардинально повысит безопасность. Сейчас такие системы созданы для самолётов массой до двух тонн, уже активно применяются и спасли много жизней, наш самолёт будет весить пять тонн, разработчику мы заказали систему, рассчитанную на этот вес, - сказал он.
Парашютные системы спасения в настоящее время используются в основном в лёгкой авиации. В случае непредвиденной ситуации, которая не позволяет пилоту продолжить полет, пиротехническим зарядом активируется спасательный парашют, который обеспечивает безопасную посадку воздушного судна, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что легкомоторный самолёт, который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов недавно сообщил, что производство лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» требует инвестирования 2,2 млрд рублей. Он уточнил, что что для создания самолёта необходимо строительство дополнительных производственных мощностей.
Самолёт «Байкал» оснастят спасательной парашютной системой
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