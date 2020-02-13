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Самолёт «Байкал» оснастят спасательной парашютной системой

Самолёт «Байкал» оснастят спасательной парашютной системой
Общество,  Фото:правительство Бурятии
Спасательный парашют обеспечит посадку самолёта в случае непредвиденной ситуации

Новый самолёт «Байкал», который будут строить на Улан-Удэнском авиазаводе, будет оснащён парашютной системой спасения, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Уральского завода гражданской авиации Вадима Бадеха.

- Там будет применяться система спасения - парашют для самолёта, что кардинально повысит безопасность. Сейчас такие системы созданы для самолётов массой до двух тонн, уже активно применяются и спасли много жизней, наш самолёт будет весить пять тонн, разработчику мы заказали систему, рассчитанную на этот вес, - сказал он.

Парашютные системы спасения в настоящее время используются в основном в лёгкой авиации. В случае непредвиденной ситуации, которая не позволяет пилоту продолжить полет, пиротехническим зарядом активируется спасательный парашют, который обеспечивает безопасную посадку воздушного судна, уточняет ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что легкомоторный самолёт, который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов недавно сообщил, что производство лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» требует инвестирования 2,2 млрд рублей. Он уточнил, что что для создания самолёта необходимо строительство дополнительных производственных мощностей.
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